Der Höhepunkt am zweiten Festivaltag: Mavi Phoenix © (c) Simon Moestl

Gewiss, wir haben momentan Frühling, dennoch wurde in der Nacht auf Freitag geerntet. Der zweite Tag des Springfestivals gewährte einmal mehr Einblicke in die blühende österreichische Musiklandschaft. Was schmeckt, muss dennoch jeder für sich selbst entscheiden.

Der unangefochtene Höhepunkt des Abends hieß Mavi Phoenix. Mit der jungen Linzerin ging es sozusagen zurück in die Zukunft. Bereits im letzten Jahr beehrte die Künstlerin mit einem Konzert im Dom im Berg das Springfestival. Im kleinen Kreis gastierte sie dort. Die anwesenden Gäste fühlten sich als intime Eingeweihte, denn alle wussten um die hochenzündliche Internationalität dieser jungen Dame. Mavi stand am Sprungbrett und musste nur noch Schwung holen. Schon damals war klar, dass der Phoenix über kurz oder lang durch die Decke gehen würde. Es wurde aber nicht nur prophezeit. Im Leben der Mavi Phoenix hat sich seither wirklich viel getan. Die Young Prophet – EP wurde fertiggestellt. Eine handvoll neuer Songs steht in den Startlöchern. Und nebenbei bespielt die Rapperin die größten Festivals in Europa. - Rock am Ring zum Beispiel, oder das Primavera Sound in Barcelona. Das Roskilde Festival steht ebenfalls am Tourplan.

Richtig intim also der Auftritt am Springfestival, aber doch besonders. Es wurde sogar Weltpremiere gefeiert. Die ansonsten stets bzw. lediglich mit Produzenten und DJ „Alex the Flipper“ spielende Phoenix, präsentierte ihr Oeuvre zum ersten Mal mit Band im Rücken. Das renovierte Soundgewand schickte sich. Die neueste Single „Bite“ klingt noch bissiger (ein Cocktail aus Rap und Rock muss nicht zwingend nach Limp Bizkit klingen), bei „Yellow“ glaubt man vor lauter angestauter Ekstase wirklich daran, die Sonne vom Himmel pflücken zu können.

Vor dem eigentlichen Reigen gab es mit dem Wiener Hip Hop – Duo „Jugo Ürdens“ & „Einfachso“ eine schwungvoll hingerotzte Vorstellung. Newschool Rapbeats treffen auf relativ wenig Autotune (was zur Zeit besonders auffällt), reichlich viel Genreklischee und Oldschool-Flow. Vom Auftritt der jungen Rapper nimmt man durchaus etwas mit. Zum Beispiel, dass Demiri die besten Cevapcici in Graz hat.

Größer hätte der Unterschied zum Ersten Künstler-Duo des Abends „Lea Santee“ gar nicht sein können. Wo die einen rüppeln, schwelgen die anderen. Die in Wien beheimateten Electronic-Musiker machen Songs für die Spotifylisten. Die Beats des Produzenten Manuel Hosp bieten einen Abriss aller angesagten Rhythmen, die Stimme von Lea Stöger übt sich in kraftvoller Zerbrechlichkeit. - Internationale Künsterlinnen wie Kelela oder FKA Twigs klingen durch. Die beiden müssen zu Beginn zwar mit einem Dutzend Gäste vorliebnehmen, doch das internationale Flair gibt es mit der ersten angestimmten Note.