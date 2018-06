Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Erstmals in Österreich wurde ein Rektor im abgekürzten Verfahren zu einer dritten Amtszeit gewählt.

Es ist ein Novum in Österreich, seit es das bestehende Uni-Gesetz gibt: Dass ein Rektor zu einer dritten Amtszeit gewählt wurde. Dem gebürtigen Grazer Harald Kainz ist dies nun geglückt. Er wurde am Donnerstag in deinem angekürzten Verfahren vom Universitätsrat und vom Universitätssenat zu einer neuen Amtszeit von 2019 bis 2023 zum Chef der Technischen Universität Graz gewählt. Er wird damit zwölf Jahre dieser zweitgrößten universitären Institution der Steiermark vorstehen.