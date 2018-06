Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gute Stimmung am ersten spring-Abend im p.p.c. © Simon Moestl

"I can't get no sleep" gibt das Motto für die nächsten Tage beim springfestival Graz vor. Und erneut wird die Unkaputtbarkeit von "Insomnia", dem Trance-Klassiker von Faithless, unter Beweis gestellt, diesmal sogar auf ganz spektakuläre Art: Diesmal sind es zwei junge Männer mit ihren Akustik-Gitarren, The ShowHawk Duo, die tatsächlich Dance-Klassiker mit der Klampfe spielen. Dabei sind einige Eurotrash-Klassiker von Jam & Spoon & Co, Sven Väth und sogar (die trauen sich was!) ein Daft Punk Medley. Hat ein bisschen was von "Britain's got Talent", ist aber sehr unterhaltsam - das Publikum im vollen p.p.c. johlt.