Am Dienstagabend baute sich das Unwetter am späten Nachmittag auf, auch für heute sind Gewitter angesagt © LR Doris Langenberger

Die Einsatzkräfte sind immer noch am Aufarbeiten der Schäden des gestrigen Unwetters, da haben die Meteorologen schon die nächste schlechte Nachricht: Vor allem im Süden der Steiermark, also in den Regionen rund um Leibnitz und Graz, könne es heute Nachmittag wieder zu ähnlichen Gewittern kommen wir am Dienstagabend, sagt Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. "Regionen, wo heute zunächst noch die Sonne durchgekommen ist" seien gefährdet, weil sich dort die Luft wieder erwärmt hat.

