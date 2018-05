Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Nach der ersten Aufregung ist es ruhig geworden um die bedenklichen Grazer Straßennamen. So geht es weiter.

Wird auch die Kernstockgasse umbenannt? © KLZ/KANIZAJ

So sehr man auf das Ergebnis der knapp vierjährigen Forschungsarbeit gewartet hatte und so sehr dieses dann im März für hitzige Debatten sorgte – so ruhig ist es seither um die umstrittenen Grazer Straßennamen geworden. Eine Historikerkommission rund um Stefan Karner hatte ja 20 Namen als „sehr bedenklich“ eingestuft: etwa die nach dem deutschnationalen Dichter Ottokar Kernstock benannten Asphaltmeter oder die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, wirft man doch dem Namensgeber „Kriegstreiberei“ vor.

