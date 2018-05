Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Mit dem Drama „Plötzlich letzten Sommer“ von Tennessee Williams gehen die Komödianten in St. Leonhard heute in ihre Sommerproduktion. Warum es bei der Premiere zwei Gründe zu feiern gibt.

© Alexander Danner

Unter mysteriösen Umständen ist der amerikanische Millionär Sebastian Venabele in einem spanischen Badeort ums Leben gekommen. Als Mrs. Venabele – gespielt von Isabella Albrecht – vom Tod ihres Sohnes erfährt, konsultiert diese einen Psychiater, Dr. Cucrowicz (Norbert Hermann). Dieser nimmt sich um Sebastians Cousine Catharine Holly (Petra Pauritsch), die den grauenvollen Mord beobachten konnte und seither schwer traumatisiert ist, an. In den weiteren Rollen sind Ingrid Muner als Mrs. Holly, Andreas Dayé als Georg Holly und Petra Baumann als Schwester Felicity zu sehen.