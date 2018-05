Facebook

Laute Arbeiten am Murufer erregen derzeit wieder die Aufmerksamkeit von Passanten © Andrea Rieger

An den Anblick der Stahlwände, die im Rahmen der Bauarbeiten am Zentralen Speicherkanal auf Höhe Radetzkybrücke im Jänner in das Bett der Mur gerammt wurden, haben sich Passanten schon gewöhnt. Nun erregt wieder der Einsatz großer und lauter Baumaschinen die Aufmerksamkeit der Spaziergänger. Erneut werden sogenannte Spundwände in den Boden gerammt, an der Böschung am linken Murufer finden Erdarbeiten statt, große Bagger sind im Einsatz.

