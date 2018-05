Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Bernd Stockinger (l.) und Ulfried Hainzl © Gepa, Jürgen Fuchs

Dem Vernehmen nach hält sich die Überraschung in Grenzen, sollen sich doch die beiden Favoriten durchgesetzt haben: In jedem Fall ist nach dem Hearing am Donnerstag die Entscheidung gefallen, wer zur neuen Doppelspitze der Grazer "Citycom" gehört - es sind Ulfried Hainzl und Bernd Stockinger.