Eine der beiden neuen Tafeln kurz vor dem Riesplatz © Michael Saria

In der Elisabethstraße hängt die Tafel in luftiger Höhe, in der Riesstraße stadteinwärts wirkt sie recht rustikal in den Boden „gerammt“ - in jedem Fall sorgen sie seit Kurzem für Aufsehen, die beiden neuen Hinweistafeln beim Grazer LKH.

