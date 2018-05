Facebook

Auf "Designtour" durch Graz © Ballguide

Noch bis zum 3. Juni wartet der Designmonat Graz mit einem vielfältigen Programm auf. Ein Höhepunkt: „Design in the City“.

34 Grazer Geschäfte klinken sich heuer im Designmonat bei „Design in the City“ ein. Die Palette reicht dabei von Einrichtungsgeschäften bis zum Optiker, von der Weinbar bis zur Teppichgalerie. Die Geschäfte stellen dabei sich selbst und außergewöhnliche Produkte vor, laden aber auch zur persönlichen Begegnung mit dem jeweiligen Gestalter dahinter ein.