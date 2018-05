Fünf Jahre Gründungsgarage Der Weg vom Hörsaal auf den Weltmarkt

Facebook

Wissenschaft und Wirtschaft. Bernhard Weber und Remo Taferner (rechts vorne) von der Gründungsgarage treffen auf die Start-up-Unternehmer Julian Kainz (Studo) und Manuel Zoderer (Timeular, links hinten) © Ballguide/Pajman

Es ist die festgeschriebene Annäherung von wissenschaftlicher Theorie und betrieblicher Praxis, die Begriffe wie "entrepreneurial" oder "responsible university" beinhalten. Heute gehören sie zum Fixbestand der Leistungsvereinbarungen zwischen Unis und hoher Politik, vor fünf Jahren fungierten Martin Mader und Matthias Ruhri noch als Vorreiter. Ihre Idee: Die Einstellung der Studierenden zum Thema Gründen ändern. "Wir wollten eine Spielwiese für Ideen", erzählen sie, "mit dem Fokus auf Umsetzung." Eine Lehrveranstaltung sollte es sein, aber anders, flexibler gedacht. Das "Per-Du" war die einzige Institution.

Heute firmiert die "Gründungsgarage" – angelehnt an einen gängigen Start-up-Begriff – gerne als "Academic Startup Accelerator". "Beschleunigen" soll das Dreiphasenmodell der Veranstaltung (Start, Workshop, Coaching) herausragende Geschäftsideen von Studierenden.

Ideengeber der Gründungsgarage: Martin Mader und Matthias Ruhri Foto © Ballguide/Pajman

Angesiedelt am Institut für Unternehmensführung und Entrepreneurship der Karl-Franzens-Universität und seit Jahren verpartnert mit der Technischen Universität ist die Gründungsgarage interuniversitär ausgerichtet: Projekte können Studierende aller Studienrichtungen und Hochschulen einreichen. Die zehn besten Ideen schaffen es pro Semester in die Garage und unter die schützenden Hände externer Mentoren.

Nach anfänglicher Nachfrageflaute könnten mittlerweile mehr als doppelt so viele Plätze vergeben werden. "Obwohl es in vielen Curricula ein Freifach ist", wie Stefan Vorbach (TU) erklärt. "Aufbruchsstimmung" verortet in "einem der erfolgreichsten Formate" auch Alfred Gutschelhofer (KF-Uni). Was die Gründungsgarage so "erfolgreich“ mache? Gutschelhofer: "Es wird tatsächlich nicht nur geredet, sondern auch umgesetzt."

Die bekanntesten Ausgründungen

Es sind praktische Erfolgsgeschichten, die ein theoretisches Konstrukt oft erst relevant machen. Umgelegt auf die Gründungsgarage hieße das in etwa: Gefragt sind jene Ideen, aus denen bereits am freien Markt tätige Start-ups wurden. Die mittlerweile zehn Auflagen der Garage können diesbezüglich tatsächlich einiges vorweisen.

Eine Expansion nach Deutschland etwa strebt der digitale Studienbegleiter Studo gerade an. Das Team rund um Julian Kainz ist mittlerweile 16 Köpfe stark und erweitert das App-Angebot sukzessive. Ein Jobportal soll Studierende mit passenden Unternehmen zusammenführen, um das "Matching" zu perfektionieren, tüftelt das Start-up nun gemeinsam mit der TU Graz an selbstlernenden Algorithmen.

Manuel Zoderer und der Timeular-Würfel Foto © Ballguide/Pajman

Auf ein Hardware-Produkt setzt wiederum Timeular, das in den letzten Jahren nicht zuletzt durch größere Finanzierungsrunden in Österreich bekannt wurde und mittlerweile neben Speedinvest auch Pioneers als Miteigentümer aufweist. Timeular bietet ein Zeiterfassungssystem in Oktaederform an, das per Bluetooth mit dem Smartphone verbunden ist. 12.000 Stück wurden bereits verkauft, neben dem DACH-Raum vor allem in die USA und nach Japan.

Ebenfalls bereits ausgegründet und mit ersten unternehmerischen Erfolgen ausgestattet: TeLLers, eine digitale Feedback-Plattform für Restaurants, Parkplatz-Verwalter Arivo, Crosscloud (Konzertierung von Cloud-Diensten), das auf innovative Teambuilding-Maßnahmen fokussierte teamazing, Sportplatzbucher Venuzle oder Fitcraft, ein Spezialist für maßgeschneiderte Fitnessprogramme.

