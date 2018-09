Facebook

Der Neubau bekommt eine markante Alufassade © Renderings:freeDimensions

13 Jahre ist es her, dass für den Bau in der Grenadiergasse 14 ein internationaler Architekturwettbewerb ausgeschrieben wurde, für den Frühling 2018 wurde der Baustart avisiert, nun sind doch noch einige Monate vergangen bis zum tatsächlichen Baustart, der kürzlich über die Bühne ging. Jetzt soll es aber schnell gehen - bereits im Spätherbst 2019 will man die Wohnungen, die zum größten Teil bereits verkauft sind, an die neuen Eigentümer übergeben.