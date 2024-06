In einer Mischung aus sportlicher Herausforderung und Spaßfaktor, aus Einzelkämpfern und kollektiven Wanderungen wurde es ein Erfolg: Als die Stadt Graz auf eine Initiative von Tanzschulbesitzer Klaus Höllbacher hin das Sportjahr ausrief – im Jahr 2021, mitten in der Pandemie –, war das Projekt „Seven Summits“ der Renner. Buchstäblich: Dem Aufruf, diese sieben „Gipfel“ zwischen Schöckl, Plabutsch und Schloßberg zu bezwingen, und dabei für die eigene Gesundheit etwas Gutes zu tun, kamen Tausende nach. Also will man auch bei der Neuauflage, die am heutigen Montag offiziell vom Stapel rollte, wieder Lust auf Bewegung machen: Zu den Neuerungen gehört vor allem die eigene App „SummitLynx“, die auf dem Smartphone eines Gipfelstürmers das digitale Abstempeln des Seven-Summit-Passes ermöglicht – sowie im schlimmsten Fall auch Notrufe. Heuer werde man diese App zusätzlich zum klassischen Stempel aus Papier anbieten, „im kommenden Jahr werden wir wohl komplett auf die App umstellen“, so der Grazer Sportstadtrat Kurt Hohensinner.