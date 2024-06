Schock für vier Deutsche, die sich in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr am Lendplatz bei einer Bushaltestelle aufhielten: Ein silberfarbenes Auto fuhr vorbei – und aus dem Fenster wurde auf die Personen geschossen.

Zwei der Personen (die Gruppe war 28 bis 34 Jahre alt) haben durch die Schüsse leichte Verletzungen wie Prellungen und eine kleine blutende Wunde im Bereich des Rückens und des Gesichtes erlitten. Wie die Polizei vermutet, hatten die bislang unbekannten Täter eine Softairwaffe (“Softgun“) benutzt.

Zum tatverdächtigen Fahrzeug – es soll sich um einen silbernen Mazda mit österreichischem Kennzeichen handeln – und den Tätern konnten die Opfer nur vage Angaben machen. Mehrere Polizeistreifen fahndeten um den Lendplatz nach dem Pkw, die Fahndung ist allerdings bislang ohne Erfolg verlaufen, wie die steirische Polizei am Montagvormittag berichtete.

Ähnliche Vorfälle auch in Kärnten

Gleich drei ähnliche Zwischenfälle gab es am Wochenende im Raum Klagenfurt. Auch hier wurden Personen aus vorbeifahrenden Pkw beschossen. In einem Fall konnte ein 20-jähriger Völkermarkter als Täter ausgeforscht werden. Einen Zusammenhang mit dem Vorfall in Graz kann die Polizei in der Steiermark nicht bestätigen.