Mopedunfall in der Nacht auf Montag am Geidorfplatz. Ein schwer alkoholisierter Mopedfahrer kollidierte mit einem Auto und wurde dabei leicht verletzt.

Betrunkener Mopedlenker stieß in Graz mit Pkw zusammen

Gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Montag ist es auf der Kreuzung Geidorfplatz in Graz zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Mopedlenker mit einem Pkw kollidierte. Dabei wurde der alkoholisierte Mopedlenker leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mopedlenker, ein 18-jähriger Grazer, auf der Glacisststraße in nördliche Richtung unterwegs. Er wollte die Kreuzung Geidorfplatz geradeaus überqueren – bei grünem Licht, wie er angab. Der Pkw-Lenker, ein 26-jähriger Grazer, war in der Heinrichstraße in westliche Richtung unterwegs. Auch er wollte bei Grünlicht die Kreuzung Geidorfplatz überqueren, und zwar geradeaus. Es kam zur Kollision, wodurch der Mopedlenker zu Sturz kam und leicht verletzt wurde.

Beim Mopedlenker wurde ein Alkotest durchgeführt, dieser ergab eine schwere Alkoholisierung. Dem Mann wurden der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen ergehen an die Strafbehörde.