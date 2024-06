Es sind sogenannte Generationenwechsel, die sich derzeit an der Spitze von Grazer Einkaufszentren vollziehen: Eben erst hatte Waldemar Zelinka als Centerleiter im „Citypark“ den Hausschlüssel an Wolfgang Forstner übergeben – ehe Zelinka im nächsten Jahr in Pension geht, fungiert er weiterhin als Berater. Nun verkündete man auch seitens des Liebenauer „Murpark“ die Hofübergabe: Edith Münzer, seit 1994 bei Spar und vom Eröffnungstag im Jahr 2007 an als Murpark-Leiterin tätig, wird mit August in Pension gehen. Carina Weyringer, bisher Marketing-Leiterin in Liebenau, tritt an ihre Stelle.