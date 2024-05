„Die Koalition will die Stadionfrage nicht entscheiden, dann soll die Grazer Bevölkerung eine Entscheidung treffen.“ Der KFG rund um Stadträtin Claudia Schönbacher und Klubchef Alexis Pascuttini fordert eine Volksbefragung in Sachen zweites Fußballstadion in Graz ein. Auslöser für diesen Vorstoß ist, dass die Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ beim jüngsten Stadiongipfel wieder keine Entscheidung getroffen hat. Lediglich Machbarkeitsstudien für zwei Standorte für ein neues Stadion sowie den Ausbau der bestehenden Merkur-Arena sollen beauftragt werden.