In Wiener Fußballarenen zieht das Projekt „Lernkurve Stadion“ des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) schon länger seine Kreise. Nun wird es erstmals auch in der Merkur-Arena in Graz angeboten: Bei verschiedenen Workshops auf den (leeren) Tribünen vermittelt man Jugendlichen und jungen Erwachsenen Werte wie Toleranz, Respekt und Zivilcourage. Dank der Kooperation mit MOI (Move on to inclusion) von LebensGroß wird das Projekt in Graz um das Thema Inklusion erweitert. „Der Fußball, der uns so begeistert, kann diese Inhalte wunderbar transportieren“, betont Julia Hess seitens des ÖFB am Mittwoch im Liebenauer Stadion. Die Stadt Graz nimmt als Hausherr den Ball auf und unterstützt die „Lernkurve“, um möglichst viele Menschen „für die positiven Wirkungen des Sports zu begeistern“, so Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Kollege Manfred Eber (KPÖ) ergänzt, dass ein respektvoller Umgang trotz aller Emotionen auf Stadionränge genauso zutreffen sollte wie auf das alltägliche Leben.

Anmeldungen für die „Lernkurve Stadion“ in Graz sind ab sofort socialfootball@oefb.at möglich, weitere Infos erhält man auf der Internetseite des ÖFB. Eingeladen sind interessierte Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 24 Jahren.