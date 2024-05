In der Auflistung der potenziellen Einsparungsmaßnahmen für die Stadt Graz las sich das Projekt noch nicht ganz so erfolgreich: Denn in der Pilotphase hätte man bemerkt, dass ein „gewisser Prozentsatz“ der Gutscheine für den Fahrradkauf gar nicht abgeholt wird, hieß es im Bericht, 100.000 Euro blieben demnach übrig, die man über das „Kommunale Plus“ wieder in die Stadtkassen einzahlt. Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), die mit dem Versprechen „ein Rad für jedes Kind“ schon im Wahlkampf angetreten war, gilt die Pilotphase doch als positiv abgeschlossen.