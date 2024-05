Zehn Jahre lang war Liza Brandstätter in der Eventbranche tätig, bis es dann doch ein eigenes Event werden sollte. Letztes Jahr wagte sie gemeinsam mit Jasmin Dhanani (artsip) den Schritt, das „Smash Festival“ war geboren – mit einem nicht nur für Graz völlig neuem Konzept. „Es ist ein komplett neues Format, bei dem der Fokus auf Wertschätzung gegenüber dem Handwerk, der Diversität und Inklusion liegt“, erklärt Brandstätter. In lockerer Atmosphäre samt Livemusik, Drinks und einem kleinen Markt werden Kreativworkshops angeboten, an nur einem Tag kann man so etwa einen Einblick ins Töpfern, Life Drawing, Graffiti, Bodypainting und Gewürzcocktails bekommen – rund 150 Angebote stehen zur Wahl. Die zweite Ausgabe diesen Samstag auf den Kasematten „wird noch kreativer, vielseitiger und bunter“, verspricht sie.