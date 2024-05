Wenige Tage vor der Eröffnung läuft der Schmäh längst auf Betriebstemperatur: „Der Tischler hat auf den Höhenunterschied hingewiesen und gemeint, sonst müssten wir aufpassen, dass beim Servieren die Suppe nicht überschwappt“, lacht Robert Grossauer. Neben diesem Tischler hat er in seinem „Gösser Bräu“ in der Grazer Neutorgasse unter anderen auch das Innenarchitektur-Studio „sperunique“ sowie Architekt Georg Moosbrugger vorübergehend beschäftigt. Gemeinsam realisierten sie ein neues, gemütliches Umfeld für 100 Sitzplätze – in luftiger Höhe: Auf der Dachterrasse im Gösser-Innenhof wird am 15. Mai der nagelneue Biergarten eröffnet.