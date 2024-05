Nach elf Jahren war es Ende Februar so weit: Mit einem letzten Brunchwochenende schloss das Parks Art in der Griesgasse seine Türen, Chef Nino Berger konzentriert sich auf sein zweites Standbein, Just a Bar, ein mobiles Bar-Service per Lastenrad. Das Parks in der Zinzendorfgasse erfreut sich indes weiterhin größter Beliebtheit.