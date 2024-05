Der Flughafen-Tower und das Rollfeld, auf dem tagein, tagaus zahlreiche Flieger aufsetzten und abheben. Dieses Bild verbinden viele Grazerinnen und Grazer wohl unausweichlich mit Feldkirchen. Während das rege Treiben der Flugzeuge vor 50 Jahren bereits genauso zum Alltag gehörte, war der Titel Marktgemeinde damals brandneu. „Wir haben alle Voraussetzungen erfüllt, deshalb haben wir einfach darum angesucht“, erinnert sich Bürgermeister Erich Gosch. Seitdem hat sich in der Gemeinde einiges getan. Alleine die Einwohnerzahl hat sich in den letzten 50 Jahren von rund 4000 auf rund 7500 beinahe verdoppelt. Vor allem das Thema Kinderbetreuung hat laut Gosch damit stark an Bedeutung gewonnen – und sich zu einer echten Herausforderung entwickelt. Mit dem Generationenpark, zahlreichen Spielplätzen, sowie viele große Industriebetriebe ist aber nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Vielfalt gewachsen.