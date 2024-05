So, da wären wir also. Lilly wirft sehnsüchtig einen Blick zurück, zum Augarten, dieser wunderbaren grünen Oase. Wir aber biegen in die Gasse ein, durch die uns der heutige Spaziergang führt. Die Brockmanngasse in Graz. Gleich zu Beginn erklärt eine an der gelb gefärbelten Hausmauer angebrachte Marmortafel, mit wem wir uns diesmal einlassen. Kennen Sie den Herrn Brockmann? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Nun, Johann Franz Hyronimus Brockmann wurde 1745 – damals herrschte die noch junge Maria Theresia – in Graz geboren in einem Eckhaus in der Raubergasse zur Wurmbrandgasse. Auch dort gibt eine Tafel an Brockmanns Geburtshaus Auskunft über ihn. Er war der berühmteste Schauspieler seiner Zeit, der erste künstlerische Direktor des Burgtheaters und schuf das erste Pensionsinstitut für deutsche Schauspieler. „Und seine Paraderolle war Shakespears Hamlet“, ergänzt Stadthistoriker Karl Kubinzky. Sie wissen schon, der mit „Sein oder Nichtsein . . .“.