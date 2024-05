Wir geben es gleich eingangs zu: Genau genommen sind 21 Jahre seit der Gründung vergangen. Damals, im Jahr 2003, versorgten Harry Fischer und Stephan Pensold beinahe zeitgleich Grazer Koffeinisten mit einer neuen Art von Aufenthaltsräumen – stylische Coffeeshops sollten es sein. Während Fischer als Tribeka-Erfinder seither die Öffentlichkeit eher meidet, ist Pensold in seinen sieben Filialen namens Barista‘s präsent. Mehr denn je, hat er doch den runden Geburtstag genutzt, um im 21. Jahr einige Neuerungen aufzutischen. Dazu gehören neben einer frischen Werbekampagne (#essentialtaste), die im Grazer Zentrum zu sehen ist, und einem erstmals in Flaschen abgefüllter Bio-Matcha-Eistee auch zwei neue Kaffeesorten: der „Dark Espresso“, vorwiegend für Hotels entwickelt, sowie ein aus einem Schulprojekt in El Salvator enstandener „Projektkaffee“ – beide in den Barista‘s-Standorten zu verkosten.