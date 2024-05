„Die Reden Hitlers am Reichsparteitag 1933“, „Das Programm der NSDAP“ aus 1928, „Das deutsche Mädel“ in Frakturschrift aus 1932 und natürlich „Mein Kampf“ von Adolf Hitler – diese und andere Nazi-Literatur mehr wurden im Pdf-Format am Laptop eines ehemaligen Grazer FPÖ-Gemeinderates gefunden, der zuletzt als „wilder“ Mandatar tätig war. Das brachte ihm Ende vergangenen Jahres Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nach dem Verbotsgesetz ein.