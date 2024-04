Im Jänner war es heuer so weit: Die umfassende Sanierung der Unterführung Peter-Tunner-Gasse kam in Graz auf Schiene, seither wird das Bauwerk fit für die künftige ÖBB-Südstrecke gemacht. Knapp drei Monate später erreicht man nun die erste große Zwischenetappe: Bereits ab Mai wird das erste neue Tragwerk betoniert. „Dazu wird zunächst ein Lehrgerüst errichtet, welches das Gewicht abstützt, bis der neue Beton ausgehärtet ist. Danach werden diverse Anschlüsse und Abdichtungen angebracht und schließlich die neuen Gleise verlegt“, heißt es am Montag seitens der ÖBB. „Voraussichtlich im Spätsommer wird dann das nächste Tragwerk in Angriff genommen. In der Zwischenzeit wird zusätzlich eine provisorische Kabelbrücke für Steuer-, Strom- und Datenleitungen errichtet. Sie müssen auch während der Bauarbeiten jederzeit intakt bleiben.“