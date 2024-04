„Dieses Mal haben wir Anzeige erstattet“, sagt Thomas Rajakovics. Der Leiter des Sportamtes der Stadt Graz ist sichtlich sauer. Anfang April wurde der Beachvolleyballplatz bei den Eustacchiogründen neu gestaltet, am Tag nach der Eröffnung waren die ersten Vandalen bereits am Werk und hatten das Netz völlig ruiniert. An ein Spielen war daher nicht zu denken.