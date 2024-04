Im Mai beginnen die Bauarbeiten für den Radweg am Joanneumring, im Herbst ist der Ring-Radweg fertig. Für Radfahrer heißt das: Sie müssen nicht mehr Am Eisernen Tor weg vom Ring Richtung Stubenberg- und Schmiedgasse abbiegen, sondern können weiter den Ring entlang fahren, ehe sie via Rauber- in die dann bereits neue Neutorgasse kommen.