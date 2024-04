Wenn schon, denn schon: Mit Pauken und Trompeten feierte Douglas am Donnerstag die Neueröffnung des Shops im Grazer Rathaus. Nicht nur die prominente Geschäftsfläche selbst, welche die Hamburger Parfümerie ja von Red Bull übernommen hat, wurde herausgeputzt und mit mintfarbenen Luftballons geschmückt – mitten auf dem Grazer Hauptplatz wurde zusätzlich eine riesige „Beauty Street“ eingerichtet. Im Inneren des Shops selbst will man alles bieten, was das Herz begehrt ­– und das Haar und die Haut: So führt uns Bereichsleiterin Sabine Hönigmann unter anderem in die mit Blumen geschmückte „Braut Lounge“, in der man Bräute auf dem Weg zum Standesamt oder Traualtar verwöhnen möchte.