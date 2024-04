„Wir werden uns bei Ihnen melden, sobald die Entscheidung gefallen ist“, hieß es stets in den vergangenen Monaten – nach zugegeben etlichen lästigen Nachfragen seitens der Kleinen Zeitung. Aber immerhin hätte die Eröffnung der Flagship-Filiale der Dessousmarke „Palmers“ in der Grazer Herrengasse längst stattfinden sollen. Im bekannten „Spitzhaus“. Spätabends am Mittwoch meldete sich nun die Geschäftsführerin jener PR-Agentur, welche Palmers seit Jahren betreut, persönlich – mit einer Hiobsbotschaft: Sie schreibe bezüglich dieses Palmers-Standorts, lässt Eva Mandl die Kleine Zeitung in einer SMS-Nachricht wissen: „Kommt keiner.“