Im Rahmen eines Festaktes im Grazer Rathaus wurde die „Marienambulanz“ und das Team hinter dieser Sozialeinrichtung der Caritas gefeiert: Seit nunmehr 25 Jahren werden an der Ecke Mariengasse/Kleistgasse Patienten versorgt, die entweder nicht versichert sind oder aus unterschiedlichsten Gründen keine herkömmliche Ordination aufsuchen können. Allein im vergangenen Jahr haben die zwölf hauptamtlichen und 45 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen wie Mitarbeiter exakt 2380 Patienten betreut – in medizinischen Belangen genauso wie in Sachen Physiotherapie und Beratung zu psychiatrischen und psychologischen Themen oder Abhängigkeitserkrankungen. Eine Sozialarbeiterin klärt darüber hinaus bei Versicherungsangelegenheiten und Sozialleistungen auf, bei sprachlichen Hürden unterstützt zudem ein Dolmetschteam.