An der Markthalle am Hofbauerplatz in Eggenberg scheiden sich die Geister. Die Betonkonstruktion mit ihren markanten W-förmigen Stützen ist für manche ein Stück Grätzlidentität, für andere ein architekturhistorisch wertvoller Bau, manche finden die Halle schlicht furchtbar. Tatsache ist: Der Bau, der 1972 von Franz Forstlechner geplant wurde und dem Brutalismus zuzuordnen ist, steht wegen seiner Einzigartigkeit seit 2009 unter Denkmalschutz. Und er bröckelt seit Jahren vor sich hin, an manchen Stellen sind die schon rostige Eisenbewehrungen sichtbar.