Während die Parkverbotstafeln genauso überklebt sind wie die dazugehörigen Ausnahmeschilder, wachsen frisch gesetzte Bäume und Pflanzen in den an diesem Mittwoch bewölkten Himmel: Ja, die Umbauarbeiten in der Oberen Neutorgasse in Graz laufen längst auf Hochtouren. Wie berichtet, wurde Mitte März im Grazer Rathaus der lange geplante Umbruch abgesegnet: Dieser Bereich zwischen Andreas-Hofer-Platz und Murgasse wird bis Ende April in eine Fahrradstraße umgewandelt – Radfahrerinnen und Radfahrer können fortan also in beide Richtungen strampeln, auch nebeneinander. Autolenker hingegen dürfen fortan in der oberen Neutorgasse nur zu- und abfahren. Neben Ladezonen und Abstellplätzen für Räder oder einspurige Kfz werden Grünflächen errichtet.