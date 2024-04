Aktuell ist im ehemaligen LKH Hörgas in Gratwein-Straßenegel bekanntlich ein Facharztzentrum unter Regie des LKH Graz II untergebracht – vorwiegend für die Diagnose und Behandlung von Diabetikern, angereichert unter anderem durch eine Wundambulanz und gastroenterologischen Leistungen. Wirbel sorgt in diesem Zusammenhang die jüngste Wortmeldung von Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP). Demnach könne er sich für das Haus eine Art Schweitzerklinik vorstellen, um den Druck von umliegenden Krankenhäusern zu nehmen. Derartige Häuser kümmern sich in der Regel vorwiegend um ältere Personen, deren Zustand zu gut für ein Akutbett im Spital ist, aber zu schlecht, um bereits nach Hause entlassen zu werden.