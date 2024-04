Es war gerade rechtzeitig: Seit Freitag sendet die Kamera im südseitigen Turm der Herz-Jesu-Kirche nicht nur stündlich ein Bild, sondern sogar hochauflösende Livebilder in 4K. Seit drei Jahren brütet hier das Wanderfalkenpärchen Inge und Ivica erfolgreich, heuer zum vierten Mal und – wohl wetterbedingt – so früh wie nie.

Nun, just zum Start der Liveübertragung, sind die neuen Küken geschlüpft. Am Sonntag, kurz nach 13 Uhr, war das erste dran – als gerade das Männchen mit Aufpassen an der Reihe war. „Er hat sich gleich umgesehen, wann Mutter wieder Zuhause ist – und die hat zum Glück nicht lange auf sich warten lassen“, schreibt der Grazer Ornithologe, Fotograf und Filmemacher Leander Khil dazu. Er hat die Nistnische für den schnellsten Vogel der Welt in Graz aufgebaut.

Am Montag ging es dann ganz schnell: Auch die anderen beiden Küken durchbrachen die Schale ihrer Eier. Rund vier Wochen nach dem Schlüpfen werden die Jungen gefüttert. Ab Ende Mai wird man mit etwas Glück dann wieder die ersten unbeholfenen Flugversuche vom Falkennachwuchs sehen können.

