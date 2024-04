„Ich bin jetzt 40 geworden, da hinterfragt man vieles. Und erkennt, wie wichtig Privatleben und Familie sind“: Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung erklärte Barbara Musek im Sommer 2023 ihren für viele Gäste überraschenden Schritt – sie hatte angekündigt, ihr Haubenlokal „Die Amsel“ in der Grazer Körösistraße zu schließen. Doch nach vielen stressigen Jahren in der Gastronomie, mit der wiederum ihr Lebensgefährte beruflich gar nichts zu tun habe, sei es eben Zeit für eine Veränderung. Also flog die Amsel Ende 2023 davon.