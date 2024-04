Eine „mutwillige Schmutzkübelkampagne“ – so umschreibt Bernd Stockinger die Vorgänge, die Ende Jänner ihren Lauf genommen haben. Per Mail an die halbe Stadtregierung wurden schwere Vorwürfe gegen ihn als Chef der Citykom erhoben, alles anonym, aber mit Informationen aus dem IT-Unternehmen selbst angereichert. Das Mail stammte offenkundig aus der Belegschaft und ging auch als Anzeige an die Staatsanwaltschaft, bestätigen ließ sich dort keiner der Vorwürfe: Es war immer „haltlos und ohne Substanz“, so Stockinger. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen daher auch rasch wieder eingestellt, die interne Revision bei der Stadt detto.