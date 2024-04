Was die Kleine Zeitung bereits berichtete, wird nun plakativ bestätigt – buchstäblich: Wie Plakate in der Grazer Herrengasse zeigen, zieht hier bald ein neues Konzept ein, eine Mischkulanz aus Asia-Shop und Restaurant in einem. Der Name: Mei Shi. Die gschmackige Referenzadresse: Mariahilfer Straße in Wien. „Wir bieten eine breite Auswahl an frisch zubereiteten Speisen der asiatischen Fusionsküche, die täglich aus hochwertigen und frischen Zutaten ohne Geschmacksverstärker hergestellt werden“, heißt es auf der Mei-Shi-Homepage. „Genießt unsere köstlichen Sushi-Rollen, chinesischen Wraps, Banh Mi-Sandwiches und weitere asiatische Gerichte, die zum sofortigen Verzehr bereit sind. Unser Angebot wird durch hausgemachte Getränke und Instant-Ramen abgerundet.“ Der genaue Starttermin in Graz ist noch offen, der Standort längst fixiert: Mei Shi brutzelt in jenen Räumen in der Herrengasse auf, welche „Nordsee“ kürzlich verlassen hat – nach 57 Jahren.