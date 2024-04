Bei der Wahlkreiskonferenz am Grazer Flughafen hat die SPÖ Graz & Graz-Umgebung/Voitsberg am Samstag ihre Kandidatenlisten für die heuer anstehende Landtagswahl und die Nationalratswahl beschlossen.

Bei der Nationalratswahl wird die Wahlkreisliste von Verena Nussbaum und Karin Greiner angeführt. An der Spitze der Landtagswahlliste steht Doris Kampus, gefolgt von Ursula Lackner, Hannes Schwarz und Udo Hebesberger auf dem vordersten Platz.

© SPÖ/Peter Drechsler

Der steirische SPÖ-Chef Anton Lang unterstrich in seiner Rede erneut die Bedeutung der kommenden Wahlen und erklärte sich bereit, mehr Verantwortung auf allen politischen Ebenen mehr Verantwortung zu übernehmen. Denn, so Lang: „Nur so können wir sicherstellen, dass das Leben für die Bevölkerung wieder einfacher wird.“ In der Steiermark würde man das mit Maßnahmen für ein leistbares Leben, den Fortschritten in der Kinderbildung und -betreuung, bis hin zur Sicherung eines stabilen und verlässlichen Gesundheitssystems, täglich vorleben.