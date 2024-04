Sich gemütlich in den Kinosessel sinken lassen, und dann heißt es Film ab – das ist die eine Möglichkeit. Oder man kann sich Filme auch erwandern und darüber staunen, wie sich für ein paar Minuten graue Hausmauern und versteckte Hinterhöfe in leuchtende Leinwände und in Kinosäle verwandeln. Wie heute Abend im Rahmen der Diagonale. Möglich macht das das Team des Street Cinema Graz, das mit einem Projektor und einer Tonanlage am Lastenrad und einem sorgfältig kuratierten Programm aus Kurz- und Experimentalfilmen plus Musikvideos unterwegs in den Grazer Straßen und Parks ist und hier einen etwas anderen Filmgenuss anbietet. Begonnen hat man damit vor rund zehn Jahren im Rahmen des „Lendwirbels“. „Ich hatte das in Leipzig schon mit Freunden gemacht, dann haben wir es auch in Graz ausprobiert“, erzählt Christina Töpfer.