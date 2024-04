„Das wird sonst alles weggeschmissen“, sagt Sigrid Wimmer und deutet auf die vollen Regale im VinziMarkt in Graz-Eggenberg. Seit nun 20 Jahren gibt es den Markt mit dem Motto „gut und billig“ und soll Menschen mit geringem Einkommen helfen, trotzdem ausreichend Essen kaufen und ihren Haushalt bewältigen zu können. „Da sind wir unseren Sponsoren sehr dankbar“, so Wimmer. Denn die Waren im VinziMarkt stammen in aller Regel von anderen Supermärkten, Drogeriehändlern, Bäckereien & Co, die Dinge, die für sie nicht (mehr) verkäuflich sind, aussortieren und an den VinziMarkt abgeben.