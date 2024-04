„Die Akzeptanz ist enden wollend.“ So trocken bringt es Straßenamtsleiter Thomas Fischer auf den Punkt, was sich in der Marburger Straße abspielt. Die Straße ist seit dem Mai 2023 eine Fahrradstraße, der Durchzugsverkehr für Autos ist untersagt. Das soll mit Pollern sichergestellt werden, die sich nur für den Bus der Linie 64 im Boden versenkt. Immer wieder aber wollen sich Autofahrer im Windschatten des Busses durchschummeln – jetzt gibt es aber den 19. Beweis: Das geht sich aber nicht aus. Die Folge: Auto wie Poller sind beschädigt.