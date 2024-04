Die meisten Straßenbahnen mussten in der Osterwoche eine Zwangspause einlegen, nachdem am Jakominiplatz gearbeitet wurde. Das hat man auch in der Herrengasse genutzt und in der dortigen Fußgängerzone zahlreiche Granitplatten entlang der Schienen entfernt und durch ein Asphaltband ersetzt. So manche Flaneure rätseln nun: Ist das ein Provisorium oder eine Dauerlösung?