Geschenke zum Geburtstag hin, Weihnachtspackerln her: Die Durststrecke dazwischen kann ganz schön lang sein. Gut also, dass der Osterhase wieder vor der Tür steht oder im Garten – und für die Kleinsten unter uns etwas versteckt. Aber was wünschen sich Jana, Valentin und Co? Wie stellen sie sich den Osterhasen vor? Oder... hat ihn jemand schon gesehen? Wir besuchten den Kindergarten in Graz-St.Peter und erhielten neben tollen Osterhasen-Zeichnungen auch diese wunderbaren Erklärungen: