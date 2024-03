Um ein Haar hätte die Marktmühle in Deutschfeistritz ein Ende gefunden wie so viele Traditionsbetriebe. Die Betreiber wollten sich zur Ruhe setzen, ein Nachfolger war lange Zeit nicht in Sicht. Aus, vorbei? Daniel Spielhofer (32) sorgt dafür, dass die Geschichte eine ganz andere Fortsetzung findet. „Einer meiner ehemaligen Lehrer hat mich Ende letzten Jahres angerufen, ob ich den Betrieb nicht übernehmen möchte“, erzählt er. Einige Gespräche mit den Vorbesitzern, einen Probearbeitstag und einen Blick auf die wirtschaftlichen Zahlen später, war es fix. Spielhofer übernahm Anfang des Jahres gemeinsam mit seiner Frau Daniela den Betrieb.