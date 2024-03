Lange mussten die Mitarbeiterinnen der wieder eröffneten Tchibo-Filiale nicht auf ihre Kunden warten: Um kurz nach 9.30 Uhr brummt es bereits im Standort in der Grazer Herrengasse, stellen sich Damen und Herren in einer Schlange vor den Kassen bis nach hinten zu den bunten Ostereierbechern an. In den vergangenen Wochen wurde das Geschäft ja umgebaut. „Bei der Konzeption haben wir großen Fokus auf den Kern unseres Unternehmens gelegt: nämlich unsere Kaffeekompetenz und die Röstkaffee-Präsentation“, betont Tchibo-Österreich-Chef Paul Unterluggauer. Das heißt: Beim Betreten der Filiale in der Herrengasse findet der Gast nun einen vergrößerten Café-Bereich und gleich anschließend eine neue Präsentation der verschiedenen Bohnen (viele davon auch unverpackt zum Abfüllen zu haben) wie Kaffeemaschinen an.