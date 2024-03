„Sogar Latschen wachsen hier, und Fassadenbegrünung gibt es auch – perfekt“, sagen Andreas Jäger und Fabio Steiner. Mit dem (nicht öffentlich zugänglichen) Dach des Merkur Campus in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße sind die beiden sichtlich zufrieden. Und auch direkt nebenan, direkt über dem Newsroom der Kleinen Zeitung im Styria Media Center grünt es am Dach, sogar Bienenstöcke sind hier zu Hause. Aber es könnte noch mehr Gras über die Dächer wachsen. Viel mehr. Mit Jäger als Botschafter hat es sich der Verein Gründa zur Aufgabe gemacht, für mehr Dachbegrünungen zu sorgen. Dafür betreibt man Aufklärungsarbeit, informiert über Fördermöglichkeiten, vernetzt Interessierte mit Firmen und hat jetzt auch eine Petition gestartet, die sich an das österreichische Parlament richtet. „Darin geht es um einheitliche Regelungen, vor allem aber einen verpflichtenden Gründachanteil bei Neubauprojekten“, sagt Steiner.