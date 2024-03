Besonders dreiste Diebe waren in der Nacht auf Mittwoch in einem Fahrradfachgeschäft in Puntigam aktiv: Sie versuchten, hochpreisige Räder zu stehlen – indem sie vom Dach nach den Rädern „angelten“. Eine aufmerksame Reinigungskraft bemerkte die Täter und verständigte die Polizei.

Bemerkt hatte die Reinigungskraft den Vorfall gegen 4.30 Uhr: Sie sah in einem benachbarten Unternehmen Personen, die an der Rückseite Räder vorbeischoben. Sie sah nach und fand 15 dort unversperrt abgestellte Fahrräder. Erst tags zuvor war in einem Unternehmen, in dem sie arbeitet, eingebrochen worden – die Frau verständigte sofort die Polizei.

Einbruch nach der „Rififi-Methode“

Die „Rififi-Methode“ geht auf einen französischen Kriminalfilm aus dem Jahr 1955 zurück und bedeutet einen Einbruch durch die Wand oder die Decke.

Auch in diesem Fall haben sich die unbekannten Täter Zugang über das Dach verschafft, wo sich eine Lichtkuppel befand. Den bisherigen Erhebungen zufolge schlugen diese ein und „angelten“ mit einem an einem Seil angebrachten Haken die Fahrräder aus dem Verkaufsraum. Die erbeuteten Räder wurden anschließend an der Rückseite des Gebäudes wieder abgeseilt und dort in einer Wiese abgestellt. Durch die Verständigung der Polizei konnte der Abtransport des Diebesgutes verhindert werden.

Der Wert der „geangelten“ Fahrräder beläuft sich auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Sichergestellt wurden Bilder aus der Videoüberwachung einer benachbarten Tankstelle, hier kann man das Verlassen der Täter erkennen. Das Material wird aktuell von Polizisten gesichtet. Die Ermittlungen zur Identität der Täter sind im Laufen.