Der Studierendenverein oikos setzt sich an der Universität Graz für Nachhaltigkeit, verantwortungsvolle (Unternehmens-)Führung und nachhaltiges Wirtschaften ein – zum Beispiel mit Diskussionsveranstaltungen, dem Festival Rethink oder zuletzt einer Bücherbörse. Im April veranstaltet man nun erstmals eine ganze Nachhaltigkeitswoche.

„Wir wollen damit auch unsere „oikos Graz“-Initiative sichtbarer machen und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Möglichkeiten aufzeigen, selbst aktiv zu werden, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und sich für Nachhaltigkeit zu engagieren“, heißt es aus dem Veranstalterteam.

Vom 8. bis 14. April wird ein umfassendes Programm aus Workshops, Vorträgen, Talks und Podiumsdiskussionen zu unterschiedlichen Nachhaltigkeitsthemen geboten. Geplant sind etwa ein Ermutigungs-Workshop zum Thema „Mutig in die Zukunft – mit Green Jobs“ in Kooperation mit Alexandra Müller (Mentoverde), ein nachhaltiger Kochworkshop mit dem klimafreundlichen Uni-Lokal „Das Liebig“, eine Fahrradreparatur in Kooperation mit der HTU Graz und ein Repair Café. Die Upcycling-Designerin Katcha Bilek wird einen Workshop zum Thema „Ethics & Sustainability in Design“ abhalten, auch Workshops zum Thema „Zero Waste Kosmetik“ und Urban Gardening (mit dem Botanischen Garten) stehen auf dem Programm.

In Kooperation mit anderen Initiativen startet man eine Challenge im Bereich nachhaltige Finanzierung, bei der man Banken, Unternehmen und Wissenschaftler einlädt. Dazu gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema „Erneuerbare Energie und Nachhaltige Finanzierung“, eine Filmvorstellung mit anschließender Podiumsdiskussion zum Thema „Outgrow the System“, ein Klima Puzzle, einen Vortrag zum Thema Nachhaltigkeit und Biomedizin-Forschung, einen Vortrag zum Thema Klimakommunikation, ein Klima Café als informellen Talk zum Thema Klima-Psychologie und einen Sonderflohmarkt in Kooperation mit Books4Life Graz. Alle Programmpunkte werden an verschiedenen Grazer Universitäten angeboten.

Zum Programm geht‘s unter oikosgraz.org